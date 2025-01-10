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中國財政部：2025財政政策會非常積極 適時拿出後手

2025/1/10 17:01
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（中央社記者邱國強北京10日電）中國財政部副部長廖岷今天說，今年中國財政政策方向清晰明確，是「非常積極的」，並將適時拿出「政策後手」。至於今年計劃安排的赤字率、政府債券等具體數據為何，廖岷均以「還要履行法定程序」才能公布為由，拒絕透露。

中國國務院新聞辦公室今天以「中國經濟高質量發展成效」為系列主題，以「財政高質量發展成效」為題舉行記者會，由廖岷及中國財政部司長級官員出席說明。廖岷在主動說明及答覆媒體提問時，均作上述表示。

廖岷表示，今年中國財政部門將依中央經濟工作會議部署，實施更加積極的財政政策，「持續用力、更加給力」，打好「政策組合拳」。而「更加積極的財政政策未來可期」，主要體現在「力度、效率、時機」3方面。

他說，在力度上，中國財政部今年將用好用足政策空間，加強逆週期調節。提高財政赤字率，加大支出強度。進一步增加對地方轉移支付，增強地方財力、兜牢「三保」（保基本民生、保工資、保運轉支出）底線。安排更大規模政府債券，包括超長期特別國債、地方政府專項債券等。總之，財政政策將「切實加大力度」，為穩經濟保駕護航。

廖岷提到，外界很關心上述方面的具體數據，因為「還要履行法定程序，確定後才能發布」。但「請大家放心，2025年財政政策方向是清晰明確的，充分考慮了加大逆週期調節的需要，是非常積極的」，同時也充分考慮了財政中長期可持續性。

他強調，在時機上，中國財政部今年將做到主動靠前發力，增強政策前瞻性和針對性。加快支出進度，盡快形成實際支出，帶動更多社會投資，讓政策發揮最大效能。在這方面，該部充分考慮了逆週期調控政策的及時性。

廖岷強調，面對內外部環境的「新情況」和「新問題」，中國財政有充足的政策空間和工具。未來將密切跟蹤國際國內形勢，適時進行科學設計和動態調整，梯次拿出「政策後手」，為經濟社會發展提供強有力的支持。

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針對媒體追問中國政府今年設定的具體財政赤字率為何，廖岷說，這需要統籌考慮國家發展需要、宏觀經濟成長潛力、宏觀調控安排、財政收支形勢及財政中長期可持續性等因素。具體數字需要「履行法定程序」後才能及時向社會正式公布。

廖岷提到，中國目前有較大的舉債空間和赤字提升空間。從中長期來看，中國經濟仍有較高的成長潛力。一是中國政府負債率顯著低於主要經濟體和新興市場國家，財政總體是健康的、可持續的。二是中國的政府債務「對應著大量優質資產」。且中國國債目前的實際利率水平，明顯低於中國經濟實際成長率。因此，政府舉債是可持續的。（編輯：張淑伶）1140110

廖岷
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