中國啟動2025年春運 預估90億人次人員流動創新高

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（中央社台北14日電）2025年中國春運今天開始，時間長達40天至2月22日結束。中國交通部門預測，全社會跨區域人員流動將達90億人次，預計創歷史新高，全國鐵路發送旅客有望突破5.1億人次。

據新京報引述中國鐵路微信公眾號消息，2025年鐵路春運1月14日開始，至2月22日結束，為期40天，全國鐵路預計發送旅客5.1億人次，日均發送1275萬人次，節前客流高峰日預計為1月25日（臘月二十六），節後客流高峰日預計為2月4日（正月初七）。

今天是春運首日，全國鐵路預計發送旅客1030萬人次。

報導指出，今年是中國實行春節8天長假、過境免簽政策全面放寬、春節申遺成功後的首個春運，民眾出行意願強烈，整體客流將穩定增長，節前學生、務工、探親疊加，節後客流相對平緩。

龐大的交通運量對中國高鐵售票系統「12306系統」是一大考驗。截至13日17時，鐵路12306已累計發售春運期間車票8507萬張。中國鐵路部門稱，會根據12306預售票和候補購票數據，將在條件允許的熱門方向和時段加大運力資源投放。

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航空交通方面，中國民航局預測，今年春運期間，旅客運輸量預計將突破9000萬人次，中國全國日均航班計劃約1萬8500班，年增8.4%。

在道路交通部分，分析研判，中國春運交通呈現總量高位運行、節前節後短時集中，潮汐式時空分布等特點。其中自駕出行預計達到72億人次，約占全社會跨區域人員流動量的8成，高速公路車流量單日峰值，或創歷史新高。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1140114