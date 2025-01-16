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19歲孫遭中國拘留 彰化嬤欲下跪請海陸兩會救人

2025/1/16 18:07（1/16 18:20 更新）
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彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子遭中國公安限制人身自由，海陸兩會人員16日下午前往黃男阿嬤住處探視，阿嬤一度下跪請政府救人，在場人員趕緊把阿嬤扶起，強調一定會提供協助。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 114年1月16日
彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子遭中國公安限制人身自由，海陸兩會人員16日下午前往黃男阿嬤住處探視，阿嬤一度下跪請政府救人，在場人員趕緊把阿嬤扶起，強調一定會提供協助。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 114年1月16日
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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化伸港鄉19歲黃男被中國大陸公安限制人身自由，海陸兩會人員下午探視黃男阿嬤，阿嬤看見官員時準備下跪請政府救人，在場官員見狀趕緊把阿嬤扶起來，強調會盡快協助家屬。

民主進步黨彰化縣議會黨團去年陪黃姓男子的阿嬤開記者會，阿嬤當時說，孫子是她靠賣鹹粥一手帶大，3月初黃男告訴她要和朋友出門，卻從此消失，她5月報警；彰化警方查出黃男3月4日出境前往泰國，家屬後來接到通知，指黃男涉詐騙罪被拘留在中國的看守所。

海基會10日開記者會，秘書長羅文嘉表示，關於黃男失聯一案，透過管道查證，當事人確被中國大陸公安部門限制人身自由，不過因事涉當事人個人事項，詳細狀況不對外多做說明。

海基會及陸委會人員下午來到彰化伸港鄉探視黃男的阿嬤，阿嬤一見到兩會官員，流淚並準備下跪請求政府幫忙救出孫子，陪同阿嬤的民進黨籍彰化縣議員賴清美及官員見狀，立即把阿嬤扶起來，讓阿嬤坐在椅子上。

阿嬤說，希望孫子能夠回來，就算黃男因案被關，也要去看看人，借錢買機票也要去，如果能再次看到孫子的話，會跟孫子說「要乖一點」、「要聽人家的話」。

黃男親友則指出，他們和阿嬤都希望政府聽到小老百姓的心聲，早日把人帶回來。

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賴清美則向官員說明，阿嬤很關心孫子安危，希望官員讓阿嬤知道黃男現在的狀況，幫忙安排家屬到對岸探視。

海基會官員也對在場媒體說明，今天南下來到阿嬤住處，主要是聽聽家屬訴求及提供關懷，他們會盡力協助家屬。（編輯：李淑華）1140116

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