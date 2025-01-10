孫子失蹤10個月疑涉詐遭中國拘留 彰化嬤擔心安危盼能探視
2025/1/10 19:46（1/10 20:29 更新）
（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化縣伸港鄉19歲黃男失蹤，海基會證實，黃男被中國大陸公安限制人身自由，黃男的阿嬤透過民進黨彰化縣議員賴清美指出，擔心孫子安危，期盼能前往大陸探視。
民主進步黨彰化縣議會黨團去年陪黃姓男子的阿嬤開記者會，阿嬤當時說，孫子是她靠賣鹹粥一手帶大，3月初黃男告訴她要和朋友出門，卻從此消失，她5月報警；彰化警方查出黃男3月4日出境前往泰國，家屬後來接到通知，指黃男涉詐騙罪被拘留在中國的看守所。
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海基會秘書長羅文嘉今天證實，透過管道查證，黃男確實被中國大陸公安部門限制人身自由，呼籲對岸應該遵守共打協議，即時通報台灣民眾在陸被拘留狀況。
民進黨彰化縣議員賴清美傍晚指出，上午黃男的阿嬤還來詢問她，何時才有孫子的消息，跟她說如果確定是孫子的話，不知道可不可以去探望，還邀她同行，阿嬤擔心孫子安危，期盼能前往大陸探視。（編輯：李淑華）1140110
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