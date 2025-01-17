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中國2024實際使用外資年減27.1%

2025/1/17 18:59
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（中央社台北17日電）中國商務部今天公布，中國 2024年實際使用外資（FDI）金額為人民幣8262.5億元（下同，約新台幣3.71兆元），年減27.1%；2024年新設立外商投資企業5萬9080家，年增9.9%。

據公布，從行業看，製造業實際使用外資2212.1億元，服務業實際使用外資5845.6億元。其中，高技術製造業實際使用外資962.9億元，占中國實際使用外資的11.7%。

中國商務部指出，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、專業技術服務業、電腦及辦公設備製造業實際使用外資分別增長98.7%、40.8%和21.9%。

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據公布，從來源地看，西班牙、新加坡、德國、瑞士實際對中國大陸投資分別增長130.8%、10.8%、2.2%、1%（含透過自由港投資數據）。

中國商務部數據顯示，中國大陸在2024年FDI最差表現是9月發布1至8月FDI下降達31.5%；9至12月，FDI已連續4個月呈現降幅收縮。（編輯：楊昇儒）1140117

#中國
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