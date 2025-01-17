中國2024年經濟成長達標 川普回歸恐挫復甦態勢

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（中央社記者李雅雯台北17日電）中國國家統計局公布2024年經濟成長率5%，達成政府工作報告設定目標。分析師認為，中國第4季出口成績亮眼，帶動經濟復甦，不過川普重返白宮的對中措施恐挫復甦勢頭與信心。

中國國家統計局17日公布2024年國內生產毛額（GDP）年增率5%，達成去年兩會期間政府工作報告設定目標。按季別來看，中國GDP年增率去年第1季、第2季、第3季、第4季分別為5.3%、4.7%、4.6%、5.4%。

中國去年第4季出口成績亮眼，按美元計算，去年10月、11月、12月出口總額年增率分別為12.7%、6.7%、10.7%。路透社17日報導剖析，第4季出口表現遠超過分析師預期，拉動GDP成長，加上政府官方系列經濟支持措施，有經濟復甦跡象。

匯豐銀行首席亞洲經濟學家紐曼（Frederic Neumann）於路透社報導中表示，在出口引領下，中國經濟呈現復甦跡象；不過倘若川普（Donald Trump）重返白宮後大打貿易戰，不可避免地將直接影響中國的出口與生產。

紐曼認為，中國第4季出口激增與為了避險關稅戰提前發貨有關。受制於美國政策措施，中國經濟2025年很可能面臨出口壓力，一旦受到關稅戰影響，中國的出口與生產將下滑，中國政府必須對內實施更積極的消費刺激措施。

路透社報導提到，中國經濟未在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後快速復甦，房地產危機、地方債務、消費者需求疲弱等問題拖累經濟活動，中國政府承諾今年推出更多經濟刺激措施，分析人士認為，規模與範圍將取決於川普的對中措施。

中國機構報告、分析圈對於中國今年經濟走勢樂觀看待。

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第一財經17日報導，中國銀行研究院報告顯示，在宏觀政策實施下，預估中國2025年經濟成長率達5%左右，隨著消費品「以舊換新」、存量房貸利率下降等措施推動，將帶動消費潛力釋放，預估今年消費動能將有效地恢復。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，2025年宏觀政策定調「更加積極有為」，推估2025年GDP年增率將達4.7%左右，繼續保持在中高速成長，在促進消費政策大力推動下，民眾消費將明顯加快，對於經濟成長貢獻率有幫助。（編輯：謝怡璇）1140117