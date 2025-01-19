川普回任前夕 人民日報：遏制打壓擋不了中國發展

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（中央社記者邱國強北京19日電）中共官媒人民日報今天選在川普將回任美國總統前夕喊話說，中美兩國「可以成為夥伴和朋友」，中美是兩個大國，「國情不同，有一些分歧很正常」；但遏制打壓阻擋不了中國的發展，還會損害美方利益。

文章同時聲稱，「台灣問題」事關中國「國家主權和領土完整」，美方務必慎重處理。

人民日報今天發表署名「鐘聲」、以「推動中美關係在新的起點上取得更大進展」為題的文章，作上述表態。「鐘聲」寓意「中國之聲」，是該報對外國發聲喊話的專欄，意在傳達中共官方的意圖。

文章首先指出，中國國家主席習近平與美國總統當選人川普（Donald Trump）日前「受到國際社會廣泛關注」的通話，為推動實現中美關係平穩過渡、良好開局「注入了信心」。

這篇文章說，中方對美政策一以貫之，就是堅持「相互尊重、和平共處、合作共贏」。當前，中美兩國都在「追逐各自的夢想」，都致力於讓人民過上更美好的生活，需要雙方相向而行，推動雙邊關係穩定、健康、可持續發展。

文章提到，中美兩國間擁有「廣泛共同利益」和「廣闊合作空間」，「可以成為夥伴和朋友」，相互成就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界。至於中美關係中存在的一些問題，是「雙方利益深度融合帶來的成長的煩惱」，成長的煩惱需要在成長中化解，而不應該導致雙方產生「錯誤的戰略認知」。

這篇文章說，中美經貿關係本質上是互利共贏的。不斷開拓兩國經貿的增長機遇，讓經濟往來的「毛細血管」更加通暢，將為雙方實現更大的合作共贏增添動力。

文章又說，中美是兩個大國，「國情不同，有一些分歧很正常」，關鍵是要「尊重彼此核心利益和重大關切」，找到妥善解決問題的辦法。

這篇文章提到，過去4年中美雙方團隊通過磋商確定了中美關係的一些指導原則，共同推動兩國對話和合作重回正軌，恢復和新建了20多個溝通機制，「在不少領域取得了積極成果」，充分證明「合作比摩擦好，對話比對抗好」。

文章聲稱，「台灣問題」事關中國國家主權和領土完整，美方務必慎重處理；而遏制打壓阻擋不了中國的發展，還會損害美方利益；中美雙方應以求同存異的遠見和定力妥處分歧，為雙邊關係未來發展打下良好基礎。

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這篇文章說，中美作為兩個世界大國，要有足夠的政治智慧和歷史擔當走出一條「新時期大國相處之道」，讓「中美兩國人民放心、讓世界各國人民安心」。而中國的戰略意圖和對美政策是確定的，中美關係互利共贏的本質是確定的，中美合作能夠「辦成事、辦好事、辦大事」的歷史經驗更是確定的。

文章最後說，中美雙方要本著「相互尊重、和平共處、合作共贏」原則，加強合作，多辦一些有利於兩國和世界的「大事、實事、好事」，讓中美兩艘巨輪沿著「穩定、健康、可持續發展」的航線不斷前行。（編輯：陳鎧妤）1140119