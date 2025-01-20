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東協外長討論打擊跨境電信詐騙 中國表態願協助

2025/1/20 16:17（1/20 17:05 更新）
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東南亞國家協會外長會議於18日至19日在馬來西亞蘭卡威舉行。圖為東協國家旗幟。（路透社）
東南亞國家協會外長會議於18日至19日在馬來西亞蘭卡威舉行。圖為東協國家旗幟。（路透社）
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（中央社台北20日電）東協外長非正式會議19日在馬來西亞召開，打擊跨境電信詐騙據報是重點議程之一；中國外長王毅此前在北京與東協10國外交官會面時曾表示願與東協國家合作，打擊跨境網路賭博與電信詐騙。

據馬來西亞詩華日報，會議在吉打州浮羅交怡國際會議中心召開。東道主馬來西亞外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）表示，中國提出協助東協國家打擊跨境網路賭博及電信詐騙的建議，東協外長會議對此展開了討論。

哈山指出，中國政府已表達協助東協區域應對這些問題的意願，因此東協各國需加強合作，共同應對相關挑戰。

中國演員王星本月3日赴泰國拍戲被綁架至緬甸詐騙園區隨後獲救一事引起中國輿論關注。

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王毅則於16日會見東協10國駐中國使節時指出，泰緬邊境一帶近來連續發生網賭電詐惡性案件，「需要引起高度重視」，希望「相關國家」負起責任，採取強有力措施堅決打擊。

王毅並表示，中方願與東協國家加強「雙多邊執法安全合作」，為各國人民安心往來提供安全環境，維護周邊國家交往合作的良好秩序。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140120

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王毅會東協使節 要求「相關國家」負起責任打電詐共同社：中國外長王毅有意3月訪日
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