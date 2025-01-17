詐騙拐人頻傳旅客大量退訂 泰總理要求打擊跨境犯罪

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（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）民眾遭拐騙到緬甸詐騙園區的事件頻傳，衝擊泰國旅遊市場。泰國總理今天表示事情不是泰國人做的，但因為發生在泰國，讓旅客對泰國安全有疑慮；她要求相關單位合作打擊跨境犯罪，保障旅客安全並建立信心。

中國演員王星日前遭詐騙集團以工作名義拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。但相關新聞重挫中國遊客赴泰信心，近日中國人到泰國的機票和旅行團爆出退訂潮。

無獨有偶，台灣火舞工作者謝岳鵬去年底也被以表演名義騙到緬甸詐騙園區。在台泰警方合作下，謝岳鵬已在14日安全返回台灣。

王星和謝岳鵬幸運獲救，但還有更多來自中國、台灣、香港和馬來西亞的民眾依舊受困詐騙園區，相關新聞傳開後不只衝擊中國赴泰旅遊市場，台灣市場也受影響。

不願具名的泰國遊業者告訴中央社記者，近日來自中國的訂單退了5到6成，甚至連台灣都退了2到3成。

觀光業是泰國經濟命脈，中國遊客更是泰國觀光主力。去年1月1日到12月27日，泰國觀光人次逾3504萬，中國遊客以666萬7610人次排第一；台灣則以107萬7050人次排名第7。

因此，最近的事件引起泰國政府高度重視，加上農曆新年假期即將到來，總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天召集相關單位如外交部、泰國皇家警察和觀光暨體育部首長舉行會議，討論應對政策和措施。

貝東塔在會中表示，其實今年1月上半月和去年12月相比，平均每天中國遊客觀光人次並沒有下降。不過，貝東塔仍要求相關部會製作、發布泰國安全的相關影片，她也將拍攝一支影片，搭配中文字幕，向旅客解釋泰國旅遊安全性。

泰國皇家警察和觀光警察總局在會中報告，警方已建立遊客安全任務中心（Tourist Safety Operations Center, TSOC）並執行強健旅遊社區（Strong Tourism Community）計畫，透過監視器監控以逮捕可疑人物，同時建置供遊客求助用的手機應用程式。

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貝東塔稍後在社群媒體發文表示，近來有些關於泰國的負面新聞，例如詐騙中心、零元旅行團或遊走在法律邊緣的中國灰色產業等問題；雖然很多事情並非泰國人做的，但因為發生在泰國，讓中國旅客對泰國的安全，特別是人口販運情況有疑慮，因此她已要求相關單位合作打擊跨境犯罪。

另外，泰國觀光局下午舉行記者會，宣傳即將到來的農曆春節慶祝活動。出席活動的觀光暨體育部長索拉翁（Sorawong Thienthong）受訪表示，泰國政府將採取多項措施，他向旅客保證來泰國旅遊是安全的。（編輯：陳妍君）1140117