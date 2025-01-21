盧比歐仍遭制裁 中：中美高官有必要適當保持接觸

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（中央社記者邱國強北京21日電）針對美國總統川普上任後，曾被中國制裁的前聯邦參議員盧比歐也同時出任美國國務卿，中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，中方將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層官員有必要以適當方式保持接觸。

此外，針對川普在就職後表示，如果中國拒絕他要求把TikTok的一半股份賣給美國，他「當然可以」對中國貨物施加100%進口關稅。郭嘉昆說，企業營運和收購應當根據「市場原則」，由企業「自主決定」，如果涉及中國的企業，應當符合中國的法律法規。

中國外交部下午舉行例行記者會，川普（Donald Trump）正式就任美國總統的相關話題成為現場外媒提問焦點。郭嘉昆在回答相關問題時，分別作上述表示。這是中國外交部針對盧比歐遭中方制裁後出任美國國務卿，首度作出較明確的回應。

其中有外媒問到，盧比歐（Marco Rubio）就任美國國務卿後，中方是否將解除對盧比歐的制裁，郭嘉昆並未正面回答。但他表示，中方將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層官員有必要以適當方式保持接觸。

此外，針對川普在就職後表示，如果中國拒絕如他要求把TikTok的一半股份賣給美國，他「當然可以」對中國貨物施加100%進口關稅。郭嘉昆說，TikTok在美國營運多年，深受美國用戶的喜愛，為促進美國國內的就業及帶動消費「發揮了積極作用」。

郭嘉昆宣稱，中方希望美方認真傾聽「理性的聲音」，為各國市場主體在美國的經營，提供「公平、公正、開放、非歧視」的營商環境。至於企業營運和收購，應當根據市場原則，由企業自主決定，如果涉及到中國的企業，應當符合中國的法律法規。

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郭嘉昆並針對川普上任首日並未宣布對中國加徵關稅說，中美經貿關係的本質是互利共贏，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國及兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟的發展。

他表示，中方願意按照「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，與美方加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，希望美方與中方相向而行，共同推動中美經貿關係「穩定、健康、可持續」發展。（編輯：謝怡璇）1140121