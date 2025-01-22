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盧比歐仍列中國制裁對象 毛寧：針對損害正常權益的言行

2025/1/22 16:19（1/22 16:28 更新）
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（中央社記者邱國強北京22日電）美國國務卿盧比歐至今仍被中國列為制裁對象，持續受到外界關注。中國外交部發言人毛寧今天對此表示，中方的制裁針對的是「損害中國正常權益的言行」。

毛寧並針對外媒提問，中方是否將盧比歐（Marco Rubio）的官方譯名，從「盧比奧」改為「魯比奧」時略顯尷尬地表示，「哦，哦，我還沒有注意到，但是我可以了解一下。但是我想，更重要的是他的英文名字吧」。

中國外交部下午舉行例行記者會。川普新上任的諸多涉中議題及盧比歐仍遭中方制裁等問題，成為現場外媒提問焦點。毛寧在回答中方至今仍未解除對盧比歐制裁的問題，乃至於是否更改其中文譯名時，作上述表示。

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毛寧在回答盧比歐中文譯名的問題後接著表示，關於制裁，「我的同事（中國外交部發言人郭嘉昆）昨天已經介紹了中方的立場」。而「我可以告訴你的是」，中方的制裁針對的是「損害中國正常權益的言行」。

郭嘉昆昨天針對中國是否會解除對盧比歐的制裁時表示，中方將堅定維護國家利益，同時「中美兩國高層官員有必要以適當方式保持接觸」。（編輯：吳柏緯）1140122

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