川普上任接連退出巴黎協定WHO 中：不能置身事外

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（中央社記者邱國強北京21日電）針對美國總統川普上任首日接連簽署行政命令，退出巴黎協定及世界衛生組織（WHO），中國外交部發言人郭嘉昆說，中方對美方宣布退出巴黎協定表示關切，氣候變化沒有一個國家能置身事外；而WHO作用「只應加強不應削弱」。

綜合陸媒報導，中國外交部下午舉行例行記者會，川普（Donald Trump）正式就任美國總統的相關話題成為現場外媒提問焦點。郭嘉昆在回答相關問題時，分別作上述表示。

郭嘉昆說，中方對美方宣布將要退出巴黎協定表示關切。氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，「沒有一個國家能夠置身事外，也沒有一個國家能夠獨善其身」。

他宣稱，中國積極應對氣候變化的決心和行動「一以貫之」。中方將與各方一道秉持「人類命運共同體」理念，積極應對氣候變化挑戰，共同推進全球綠色低碳轉型的進程。

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郭嘉昆針對美國退出WHO則說，作為全球公共衛生領域的權威、專業國際機構，WHO在全球衛生治理當中發揮了「中心協調」的作用，WHO作用「只應加強不應削弱」。

他說，中方將一如既往地支持WHO履行職責，深化國際公共衛生合作，加強全球衛生治理，推動構建「人類衛生健康共同體」。（編輯：周慧盈）1140121