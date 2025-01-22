黃仁勳中國行低調 現身上海與團隊聚餐

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（中央社記者廖文綺上海22日電）輝達執行長黃仁勳在中國的最後一站來到上海，21日中午現身陸家嘴一家中餐廳出席午宴。餐廳方面透露，午宴一共8桌，為團隊聚餐。黃仁勳此次在中國的行程相對低調保密，輝達方面也沒有透露黃仁勳北京尾牙之外的行程。

據陸媒第一財經報導，21日中午，黃仁勳出現在上海陸家嘴一家中餐廳出席午宴。餐廳方面透露，午宴一共8桌，為團隊聚餐。輝達在上海張江擁有研發中心，黃仁勳的上海行程還包括與上海研發團隊交流並祝賀新春。

報導指出，黃仁勳在中國的行程低調保密，輝達方面也沒有透露黃仁勳北京尾牙之外的行程。黃仁勳表示，此次來中國主要是與員工一起迎接新春，年終尾牙非常重要，因為輝達的員工很努力，這給了他感謝所有人的機會。

有分析人士向第一財經指出，黃仁勳此行也一定會聽取關於中國市場的一些聲音，包括來自員工、開發者與客戶的回饋。這或許將為輝達未來在中國市場採取的策略提供重要資訊。第一財經向輝達方面求證黃仁勳是否有與客戶會面的行程，輝達未予以置評。

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黃仁勳此次兩岸行程為期約一週，他先於15日飛抵深圳，參加輝達深圳分公司的尾牙；16至19日轉往台灣出席多個公開行程；19日至21日在北京停留出席2場尾牙後轉往上海。

黃仁勳在北京還曾表示，很多人不了解輝達進入中國已經有25年了，在北京、上海、深圳擁有近4000名員工。而輝達在中國的員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。（編輯：謝怡璇）1140122