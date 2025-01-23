加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

資金到位利多未激勵市場 中國A股跌多漲少

2025/1/23 16:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中國今宣布將在春節前批覆人民幣500億元（約新台幣2250億元）投資股市，且每年至少為A股新增數千億元長期資金。然而利多消息未有效鼓舞市場，A股3大指數衝高回落，整體跌多漲少。

中國國務院新聞辦公室今天上午9時舉行「大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展有關情況」記者會。

據新華社、中國證券報，國家金融監督管理總局副局長肖遠企於會上透露，目前其他保險公司正在積極踴躍申請保險資金長期股票投資改革試點，第2批保險資金長期股票投資改革試點規模為1000億元，將在春節前就先批覆500億元，馬上到位投資股市。

中國證監會主席吳清表示，透過推動中長期資金入市，將每年至少為A股新增幾千億元長期資金。

消息一出，A股三大指數今天開盤一度上漲。其中，滬指最高到3273.52點，上漲逾1%。然而隨後衝高回落，顯示市場對於這項利多消息的信心不足。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

截至下午收盤，A股3大指數中僅滬指收漲，上漲0.51%，收在3230.16點；深成指、創業板指則分別下跌0.49%、0.37%。

整體市場超過2700檔個股下跌，呈現跌多漲少的態勢。滬深兩市合計成交1.35兆元。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140123

#中國
#中國國務院新聞辦公室
#中國證監會
#中國證券報
#吳清
#新華社
#滬指
#肖遠企
吳清
中國證監會提刺激A股措施 分析家不看好中國推中長期資金入市 每年新增保費30%用於投資A股
肖遠企
中國推動房地產白名單近1年 核貸規模達25兆元中國斥資18兆應對爛尾樓 已交屋285萬間
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：