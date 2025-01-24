上海福建踩線團提交赴台申請 陸委會：相關事宜先循小兩會討論

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（中央社記者李雅雯台北24日電）中國大陸國台辦今天證實，福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請。陸委會回應，為確保旅遊交流健康有序，有關踩線團來台等事宜先循觀光小兩會討論後再進行。

大陸委員會（陸委會）24日透過新聞參考資料說明，陸客來台旅遊中斷多年，為確保後續旅遊交流健康有序，有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光小兩會（台旅會、海旅會）討論再進行，「行穩才能致遠」。

陸委會指出，台旅會將在近日聯繫對岸海旅會，建議就雙方關切事項進行溝通。

中國大陸文化和旅遊部（文旅部）17日宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團體旅遊提供優質的服務和產品。

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陸委會數次對外重申，兩岸觀光開放應先循觀光小兩會協商細節。

陸委會副主委兼發言人梁文傑23日於例行記者會上再次強調，兩岸觀光斷了好幾年，組團社、接待社名單恐也有所變動，包括未來旅遊路線、旅行社分配等細節都必須先加以討論，建議應先由觀光小兩會溝通、協商。（編輯：張淑伶）1140124