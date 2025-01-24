上海福建踩線團提交赴台申請 陸委會：相關事宜先循小兩會討論
2025/1/24 19:27（1/24 20:25 更新）
（中央社記者李雅雯台北24日電）中國大陸國台辦今天證實，福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請。陸委會回應，為確保旅遊交流健康有序，有關踩線團來台等事宜先循觀光小兩會討論後再進行。
大陸委員會（陸委會）24日透過新聞參考資料說明，陸客來台旅遊中斷多年，為確保後續旅遊交流健康有序，有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光小兩會（台旅會、海旅會）討論再進行，「行穩才能致遠」。
陸委會指出，台旅會將在近日聯繫對岸海旅會，建議就雙方關切事項進行溝通。
中國大陸文化和旅遊部（文旅部）17日宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團體旅遊提供優質的服務和產品。
透過 Google News追蹤中央社
陸委會數次對外重申，兩岸觀光開放應先循觀光小兩會協商細節。
陸委會副主委兼發言人梁文傑23日於例行記者會上再次強調，兩岸觀光斷了好幾年，組團社、接待社名單恐也有所變動，包括未來旅遊路線、旅行社分配等細節都必須先加以討論，建議應先由觀光小兩會溝通、協商。（編輯：張淑伶）1140124
延伸閱讀中國恢復福建上海來台旅遊 陸委會：儘速循小兩會溝通陸團客來台 邱垂正：建議政策宣布前小兩會溝通賴正鎰喊話兩岸旅遊解禁 旅行社：已做好準備陸團客來台 學者：北京擬突破兩岸僵局拿話語權中國解禁福建上海團客來台 政院：歡迎對等交流陸放寬來台團隊遊 上海民眾：期待再遊台更盼自由行
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。