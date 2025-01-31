2中國公民罹難 中國外交部對美航空難表示哀悼

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（中央社台北31日電）對於美國華盛頓29日晚間發生的撞機事故，中國外交部今日表達沉痛哀悼。此外，有2名中國公民在事件中不幸罹難，中國已要求美國及時通報搜救進展，也將為家屬處理善後提供必要協助。

據中國外交部官網，對於美國撞機事故，中國外交部發言人表示，「中方對遇難者表示沉痛哀悼，對遇難者家屬表示深切慰問」。

中國外交部發言人表示，事發後，中國外交部和中國駐美國使館第一時間啟動應急機制，經初步核實，有2名中國公民在事件中不幸遇難。中方已要求美方及時通報搜救進展，盡快查明事故原因，妥善做好後續處置。中方將為遇難中國公民家屬處理善後提供必要協助。

美國華府29日晚間發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後墜河意外，無人生還。

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這架客機是美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機，機上載有64人，從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，29日晚9時左右在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）準備進場時與一架載有3名軍人的UH-60黑鷹（Black Hawk）直升機在空中相撞。

新華社引述美媒表示，這起事故是1982年以來華盛頓最嚴重的航空事故。（編輯：廖文綺）1140131