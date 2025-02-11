加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
選罷法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
首頁 / 兩岸

藉DeepSeek營造焦慮 中國出現大量AI教學課程割韭菜

2025/2/11 13:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國人工智慧模型DeepSeek成為話題焦點，「AI焦慮」隨之蔓延，許多「AI課程」如雨後春筍般冒出，然而課程內容參差不齊，有些動輒人民幣數百元的課程，內容卻是網路資料拼湊而成，消費者成了現成的「韭菜」。

浙江杭州的中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出人工智慧模型在全球爆紅，同時也在中國帶動一波「學習使用AI」的風潮。有些商人與網路名人看準「AI焦慮」商機，推出「AI課程」。在環境的推波助瀾之下，不少課程受到追捧，有網路名人稱藉由收費課程，4天內獲利人民幣20萬元（約新台幣90萬元）。

綜合中國官媒新華社、經濟觀察網、上游新聞等媒體報導，這類課程如雨後春筍般冒了出來，但消費者購買後發現，某些昂貴的課程，內容幾乎都是網路上的資訊拼湊而成，所謂的「秘笈」也是公開資訊，「覺得被騙了」。

報導引述業內人士表示，AI課程及其背後的亂象，是利用技術快速發展之下，人們害怕跟不上的焦慮心態。近期一些商人或名人主要是利用DeepSeek的噱頭博取流量，以「用AI賺取人生第一桶金」等口號，製造「AI焦慮」，從而牟取利益，但兜售的課程本身可能和DeepSeek沒有太大的關係。

報導稱，這類課程的知識含量低但焦慮量高，是典型的「知識鐮刀」，收割的是人們的求知欲，進而引發一系列劣幣驅逐良幣問題。當務之急應是建立法律、監管等配套措施，社群平台及電商也應設立舉報投訴管道，讓藉由AI熱潮「割韭菜」的行為無所遁形。

蘭州大學資訊科學與工程學院副教授劉忻在報導中指出，包含DeepSeek在內的多數AI模型，操作介面已經設計得非常簡潔流暢，「目前網路上發布的一些免費攻略，基本上已經把AI工具的使用流程都講清楚了，參考這些已經足夠」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，為了一款免費的輔助工具，花錢學習如何使用，顯然是本末倒置了，而且目前AI的演進速度非常快，往往一兩個月就會出新的版本，社群平台上不少「深度課程」長達數月，很難跟上時效。

此外，有業內人士認為，比起一般民眾，需要借助AI輔助完成特定工作的專業領域人士，醫療、科學實驗等，接受專業訓練是必要的，但一定要選擇正規的培訓管道，如何將專業與AI應用深度結合，提高工作效率才是重點。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140211

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：