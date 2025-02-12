上海官員赴台北燈節遭拒 國台辦：干擾兩岸合作秩序

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（中央社記者謝怡璇北京12日電）陸委會主委邱垂正日前表示，上海台辦團未能參與台北燈節，主因是台辦惡意阻擋台商回台參加海基會活動。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天回應，這一說辭顛倒黑白，干擾兩岸關係發展與交流合作的正常秩序。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮表示，陸委會有關說辭完全是「顛倒黑白、混淆視聽」。「民進黨當局」違背兩岸民眾要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，對上海台北燈節交流這樣行之有年的兩岸民間交流活動肆意阻撓破壞，理由十分荒謬。

朱鳳蓮強調，「民進黨當局」把在大陸台商汙衊為國安威脅，動輒以所謂「反滲透法」對台商進行打壓迫害，阻撓台商在大陸投資發展，損害台商的利益福祉。

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朱鳳蓮表示，2015年以來，上海市連續10年應邀組團赴台參加台北燈節，「民進黨當局」拒發上海赴台參加2025年台北燈節團組的入台證件，破壞兩岸民眾歡度春節的祥和氣氛，干擾兩岸關係發展和兩岸交流合作的正常秩序。

邱垂正3日出席「2025大陸台商春節活動」時表示，上海台辦團未能來台參與台北燈節，是因為台辦團送件時間確實晚了一些，因此趕辦不及。然而最主要的原因在於，台辦至今仍惡意阻擋台商回台參加海基會的活動。（編輯：呂佳蓉）1140212