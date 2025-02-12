再駁台北燈節上海團 陸委會：觀光小兩會先討論
2025/2/12 19:34（2/12 19:43 更新）
（中央社記者李雅雯台北12日電）台北市政府再送上海市文旅局官員率團來台與會台北燈節申請案，案件被駁回。陸委會今天表示，經過政府相關機關整體考量評估，認為宜先經由「觀光小兩會」討論後再安排。
大陸委員會（陸委會）12日透過書面表示，兩岸觀光旅遊行穩才能致遠，為了確保兩岸旅遊交流健康有序進行，台北市政府提出上海市文旅局官員來台入境申請案，經相關機關整體考量評估，認為宜經觀光小兩會（台旅會、海旅會）討論後再進行安排。
陸委會強調，兩岸涉公權力事務屬於中央機關權責，提醒各級地方政府、相關民間公協會，應遵守台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）相關規範，配合政府透過觀光小兩會溝通政策，以維護國家整體利益、保障國內旅行業者與民眾權益。
台北市政府6日提出上海市文旅局副局長金雷率團來台參與台北燈節閉幕式申請，申請案遭到否決，這也是第3個被駁回的台北燈節上海官方訪團來台入境申請案。
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台北市政府發言人殷瑋今天批評，內容全是燈會行程、沒有觀光踩點行程，中央政府卻以觀光小兩會機制否決，質疑中央政府「答非所問」。
陸委會先前先後駁回台北燈節上海官方訪團第1團、第2團來台入境申請案。第1團由上海市台辦主任金梅率團、第2團為金雷率團，駁回理由分別為「台辦阻撓台商返台參與海基會春酒聯誼活動」、「行程牽涉觀光踩線」。（編輯：廖文綺）1140212
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