陸委會再駁上海團 北市府：拒絕理由莫須有

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）陸委會駁回台北燈節上海團來台申請；北市府發言人殷瑋表示，行程純粹是燈會，但中央卻以應該要有小兩會的機制為由拒絕，質疑行之有年慣例為何不符合健康有序的兩岸發展。

台北市政府再送上海市文旅局官員率團來台與會台北燈節申請案，案件被駁回。陸委會今天表示，經過政府相關機關整體考量評估，認為宜先經由「觀光小兩會」討論後再安排。

台北市政府發言人殷瑋表示，市府在2月6日提出上海團來台參加燈會的行程申請，內容純粹是燈會行程，完全沒有任何的踩點行程，但是收到中央政府否決的理由，卻依然是以應該要有小兩會的機制。

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殷瑋質疑，為什麼會有這種類似答非所問的狀況，這樣一個行之有年的交流慣例，究竟哪一點不符合總統賴清德所提出來的「健康有序」的兩岸關係發展？

殷瑋指出，平常受到外界監督雙城論壇交流時，常提到希望有更多實質性的交流以及常態性的交流，然而當市府真的提出申請要進行實質、常態交流的時候，陸委會卻又自相矛盾，以一些莫須有的理由來進行否決，「我們很想問到底怎麼樣做才能夠真正符合中央的原則。」（編輯：李亨山）1140212