陸媒喊亞冬運代表團「中國台北」 陸委會：抗議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北13日電）第9屆亞洲冬季運動會（亞冬運）在中國大陸哈爾濱舉行，中國大陸國台辦、媒體以「中國台北」稱呼中華台北代表團，陸委會表示嚴正抗議，呼籲停止政治操作。

大陸委員會（陸委會）透過新聞參考資料表示，嚴正抗議中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人於記者會歪曲違反國際體育賽事「奧會模式」。

陸委會指出，中華民國是主權獨立國家，有民選總統、民主法治政治制度，參加亞冬運是依據「奧會模式」，由中華奧林匹克委員會籌組代表團，以「中華台北 Chinese Taipei」名稱參賽，享有與其他國家奧會相同地位和權利，與中國大陸毫無關係。

陸委會批評，中國大陸身為國際賽事主辦方，國台辦卻以「中國台北」錯誤稱謂矮化，明顯違反「奧會模式」，政府嚴正譴責，也呼籲停止政治操作，「這些矮化及統戰作法改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實，也無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感」。

透過 Google News 追蹤中央社

中國大陸國台辦12日召開例行記者會，發言人朱鳳蓮指稱，「我們歡迎中國台北代表團參加第9屆亞洲冬季運動會，對中國台北選手在賽場上的精彩表現和取得的成績表示祝賀」。

中國體育報日前報導中國奧林匹克委員會主席高志丹會晤中華奧林匹克委員會主席、代表團長林鴻道等人時，文中以「中國台北」稱呼中華台北代表團。（編輯：呂佳蓉）1140213