海軍士兵持陸身分證 陸委會：保留台灣人民身分

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（中央社記者李雅雯台北13日電）海軍168艦隊濟陽級軍艦楊姓士兵持有中國大陸身分證。陸委會今天表示，肯定、鼓勵該名士兵自主通報精神，整起案件確有特殊考量之必要，決議保留其台灣人民身分。

大陸委員會（陸委會）13日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，關於楊姓士兵一案，今天召集內政部、國防部等相關機關進行專案會議，考量當事人取得中國大陸身分證時年紀還小，其曾明確地向家中長輩表達不願意申請，這一次也是其主動透過管道公開此事、尋求政府協助。

梁文傑指出，肯定、鼓勵該名士兵自主通報精神，其也採取積極具體行動設法放棄中國大陸戶籍，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第9條之1第2項規定，確有「特殊考量之必要」，會議決議保留該名士兵台灣人民身分。

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梁文傑提到，接下來將由國防部在完成全案調查後做出適切處理，妥適照顧該名士兵熱切報國之心與其軍旅生涯發展，繼續為捍衛國家安全貢獻心力。相關單位會持續清查民眾持有中國大陸身分證狀況，尤其是在公務人員部分會有較為全面的查察。

陸委會於新聞稿補充說明，楊姓士兵沒有申領中國大陸身分證意願，其也於12日向中國大陸有關部門提出註銷戶籍申請；考量楊姓士兵正值服役期間，屬於赴陸管制人員，基於整體國家安全考量，不宜使其赴中國大陸辦理註銷戶籍證明。（編輯：周慧盈）1140213