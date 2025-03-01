中國兩會將登場 專家：2025年GDP成長率設5%左右

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（中央社台北1日電）中國全國兩會即將召開。野村中國首席經濟學家陸挺表示，野村預計今年政府工作報告的GDP成長率將設在「5%左右」。

中國14屆全國人大三次會議將於5日在北京召開，2025年政府工作報告也將於同日公布。據中國媒體財經網報導，陸挺估計，2025年GDP成長率將訂在「5%左右」，並且中國政府很有可能將2025年的財政赤字率、超長期特別國債淨融資額度、地方政府專項債淨融資額度分別從2024年的3%、人民幣1兆元（下同）和4兆元提高到4%、1.3兆元和4.4兆元。

陸挺還預計，中國政府還可能宣布安排5000億元超長期特別國債資金，以補充國有銀行資本。

除此之外，陸挺表示，預計2025年第一季實際GDP年增將保持在5%，之後三季分別為4.8%、4.2%和4%。野村將2025年全年GDP成長率預測從4%上調至4.5%。

陸挺分析，主要上調的關鍵因素在於，2024年第四季GDP年增5.4%，遠高於4.9%的預測和5%的共識預測。

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陸挺又指，「深度求索」（DeepSeek）的爆火激發了人工智慧、雲計算、數據中心、硬體、自動駕駛、機器人技術等一系列新興領域的更多投資。並且從最近的股市回升中看到了一些財富效應，特別是市場將這次回升視為對中國企業的重新估值。

陸挺也認為，房地產行業的表現略好於預期。得益於2024年9月24日以來中國政府推出的一系列寬鬆政策措施，房地產市場再次呈現出企穩態勢。新房銷售在近期出現反彈，部分一線城市的現房價格出現了自2021年年中以來的最大漲幅，但是認為這種企穩僅限於一線城市。（編輯：呂佳蓉）1140301