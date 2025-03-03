何時能文明？蘇州馬拉松跑手學校門前集體便溺惹議

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（中央社台北3日電）江蘇蘇州昨天舉行馬拉松比賽，焦點卻被多名跑者的不文明舉動搶走。陸媒報導，這些參賽者在當地一所中學牌匾前小便，網路上對此罵聲一片。

綜合觀察者網等陸媒今天報導，網傳圖片顯示，多名跑者疑似正對著江蘇省蘇州實驗中學牌匾小便，另有不少人在流動廁所後邊小便。有網友指出，流動廁所其實就在距離中學牌匾數十公尺之外的地方，批評主辦方和選手都要向蘇州市和學校道歉。

蘇州馬拉松組委會今天對於「多名跑者在實驗中學校門處不文明行為」表示，「2025蘇州馬拉松」舉辦期間有網友透過社群媒體發表影片、圖片，舉報個別參賽選手在前往比賽出發區域的途中以及在比賽過程中，存在不文明行為。

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組委會表示強烈譴責，已通報相關部門有關情況，並啟動調查程序，「望知情人提供更詳實的信息」。

中國網友對此十分以不為然，直言「鬧劇」、「素質極差」、「把這幾個上黑名單」、「不丟人現眼嗎，這是人家學校門口，不是某個公園」、「馬拉松門檻可真低」。（編輯：周慧盈/邱國強）1140303