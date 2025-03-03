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是否修法將赴港澳適用兩岸條例 陸委會：適時研修

2025/3/3 17:50
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（中央社記者吳柏緯台北3日電）學者與立委認為，因應港澳情勢變化，應修改港澳條例相關規範，明訂赴港澳視同中國，適用兩岸條例。陸委會表示，在維護國家安全、有序交流的原則下，檢視相關法規，適時研修。

陸委會今天以書面回覆中央社時表示，目前已於去年8月修正「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」，行政院所屬人員因公務事由赴港澳時，均應事先通報陸委會。

至於行政院以外之中央各級機關及各級地方機關人員赴港澳，亦得參照辦理。

陸委會說明，目前不同的機關也都有依機關性質不同而設置相關規範。例如國家中山科學研究院前往港澳應經核准，其核准條件、程序等事項，由國防部另定辦法；國家機密保護法規範的「國家機密核定人員」、「辦理國家機密事項業務人員」及「退、離職或移交國家機密未滿3年之人員」，前往港澳須先經其服務機關、原服務機關，或委託機關首長、其授權的人核准，返台後亦須通報。

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陸委會表示，目前也有立法委員認為入境港澳的風險與入境中國大陸無異，提案修正香港澳門關係條例第10條，明定台灣地區人民進入香港或澳門，應適用台灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定。

陸委會強調，對於委員提案、學者建議，本會均予尊重，也會在維護國家安全、建立台港及台澳健康有序交流的原則下，持續檢視相關法規，適時研修。（編輯：邱國強）1140303

#中國大陸
#國家中山科學研究院
#陸委會
#行政院
#國防部
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