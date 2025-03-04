中國人大代表：正規劃邀台灣青年了解中國式民主

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（中央社台北4日電）中國全國人大、政協「兩會」登場，據中國大陸國台辦旗下「中國台灣網」報導，全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪3日表示，正規劃組織一些活動邀請台灣青年參加，「讓他們了解什麼是中國式民主」。

中國台灣網3日報導，周琪3日接受記者聯訪時表示，中國式現代化為兩岸交流合作提供了廣闊空間、帶來了巨大機遇，又指希望台灣青年多參與兩岸文化、經濟等各方面交流，以青年為紐帶促進兩岸進一步融合發展。

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報導表示，兩會即將拉開帷幕，越來越多台灣人特別是台灣青年關注兩會，「關注大陸全過程人民民主的發展」。周琪表示，當前正規劃組織一些活動，邀請台灣青年參加，「讓他們了解什麼是中國式民主」。

第14屆中國全國人大代表中，「台灣省」人大代表有13人。據中華全國台灣同胞聯誼會網站，周琪是台灣台南人，1990年7月參加工作，台盟盟員，現任第14屆全國人大代表，全國台聯副會長、遼寧省台聯會長，台盟遼寧省委會委員。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140304