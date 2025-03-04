加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國反制美國再課稅 對美農產品加徵最高15%關稅
首頁 / 兩岸

中國人大代表：正規劃邀台灣青年了解中國式民主

2025/3/4 12:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）中國全國人大、政協「兩會」登場，據中國大陸國台辦旗下「中國台灣網」報導，全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪3日表示，正規劃組織一些活動邀請台灣青年參加，「讓他們了解什麼是中國式民主」。

中國台灣網3日報導，周琪3日接受記者聯訪時表示，中國式現代化為兩岸交流合作提供了廣闊空間、帶來了巨大機遇，又指希望台灣青年多參與兩岸文化、經濟等各方面交流，以青年為紐帶促進兩岸進一步融合發展。

google news透過 Google News追蹤中央社

報導表示，兩會即將拉開帷幕，越來越多台灣人特別是台灣青年關注兩會，「關注大陸全過程人民民主的發展」。周琪表示，當前正規劃組織一些活動，邀請台灣青年參加，「讓他們了解什麼是中國式民主」。

第14屆中國全國人大代表中，「台灣省」人大代表有13人。據中華全國台灣同胞聯誼會網站，周琪是台灣台南人，1990年7月參加工作，台盟盟員，現任第14屆全國人大代表，全國台聯副會長、遼寧省台聯會長，台盟遼寧省委會委員。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140304

#人大
#中國大陸
#全國人大
#國台辦
#兩會
#遼寧省
#周琪
#中國台灣網
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：