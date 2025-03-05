美國駐中大使館：社群留言遭網管過濾 反對審查制度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海5日電）美國駐中國大使館近日在中國社群媒體上遭到許多網友「出征」，一面倒批評美國總統川普。美方4日強調，其微博上的留言評論都被他們也無法控制的機制過濾過，美方強烈反對審查制度。

美國駐中國大使館3日在微博帳號和微信公眾號發布美烏總統會晤的新聞，這場會談後來不歡而散。貼文中川普強調自己要的是和平，並責備烏克蘭總統澤倫斯基不尊重美國。

之後，美國駐中國大使館在4日還分享了第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）出席圓桌討論會，對保護美國民眾免受「深偽」（deepfake）報復性色情影像侵害的法案表達支持。

這些新聞迅速引來許多中國網友留言，內容大多是對川普的不滿：「鄙視你們現在的無恥政府！」、「你們摒棄了正義，滿眼的金錢利益，藉俄烏戰爭的困難時期，敲烏克蘭的竹槓，真可恥！」、「特朗普（川普）的行為就像一個流氓做派」、「沒有責任擔當的美利堅必然衰落」等。

一些中國網友認為，這些批評美國政府的留言內容能夠被呈現出來，代表「連小編都看不下去」，甚至可能是美國駐中國大使館精選過的留言，以此表達其自身的立場。

社群平台X上的帳號「美國駐華使領館 US MissionCN」4日發文指出，自2024年2月起，美國駐中國大使館官方微博帳號上的所有評論都通過一個他們無法控制的不透明程序進行了「過濾」。只有經過審查人員批准的評論才會對公眾顯示。「我們沒有這樣做。」

文章說，「我們歡迎公開的公眾討論，支持言論自由。 我們強烈反對審查制度，包括我們粉絲的評論被『過濾』，以及刪除我們在微博上點名批評這一審查制度的帖子。」

透過 Google News 追蹤中央社

文章還透露，在審查人員刪除之前，美國駐中大使館在微博上揭露這一審查制度的每一則抗議貼文，一天之內的瀏覽量就超過了100萬。

不過，這篇發文沒有說，在微信公眾號上的網友留言是否也被審查機制過濾。（編輯：吳柏緯）1140305