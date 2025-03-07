川普加稅 王毅：不能一邊打壓中國一邊發展良好關係

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（中央社台北7日電）美國總統川普上任後，以芬太尼為由對中國輸美產品加徵關稅。中國外交部長王毅今日表示，任何國家都不能幻想一邊對中打壓遏制，一邊與中國發展良好關係。

14屆中國全國人大三次會議外交主題記者會上午舉行，王毅回答外媒提問時作了上述表態。

根據新華社現場直播，記者提問，川普重返白宮不久，就以芬太尼為由對中國輸美商品加徵新一輪關稅。同時，他也表示希望與中國建立良好的關係。與川普第一任期相比，中方在接下來的4年與川普政府打交道的方式將有何不同？

王毅表示，相互尊重是國與國交往的基本準則，也是中美關係的重要前提，「任何一個國家都不能幻想一邊對華打壓遏制，一邊與中國發展良好關係」，這種「兩面人」的做法不僅不利於雙邊關係的穩定也無法建立起彼此的互信。

關於芬太尼問題，王毅強調，早在2019年，中國就應美方請求，在世界上率先列管所有芬太尼類物質，「而芬太尼在美國的濫用是美國自身要面對和解決的問題。中方本著人道主義精神，為美國提供了各種幫助，美方不應以怨報德，更不能無端加稅，這不是負責任的大國所為」。

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王毅指出，中美經貿關係是相互的、對等的。如果選擇合作，將實現互利共贏；如果一味施壓，中國必將堅決反制。

王毅說，中方將繼續按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，致力於中美關係的穩定、健康、可持續發展。同時，希望美方能傾聽兩國人民的聲音，客觀理性地看待中國的發展，積極務實地開展對中交往。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140307