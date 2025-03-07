穩經濟化風險 中國地方政府2025年已發9.5兆債券

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（中央社台北7日電）為了穩經濟、化解地方政府債務風險，今年中國地方政府加快發債進度，截至3日已發行地方政府債券人民幣2.1兆元（約新台幣9.5兆元），較去年同期增幅約97%。

中國媒體第一財經6日報導，根據中國地方政府公開發債數據，截至今年3月3日，全國發行地方政府債券約2.1兆元。其中前兩個月全國發行地方政府債券約1.9兆元，年增約97%，地方政府債券發行與去年同期相比明顯加速。

報導引述中央財經大學教授溫來成指出，由於今年經濟增長面臨壓力，為了盡早發揮政府債券穩投資穩增長效應，財政部已經提前下達部分今年新增地方債務限額。部分省份試點專項債券項目「自審自發」等改革，使得地方可以盡早發債，以穩經濟。

在今年前兩個月全國發行地方政府債券約1.9兆元中，新增債券發行約0.8兆元，年增39%；再融資債券發行約1.1兆元，年增約188%。

報導指出，今年以來再融資債券發行規模大幅增長，主要是今年以來20多個省份密集發行再融資專項債券用於置換存量隱性債務。按照此前安排，今年全年置換隱性債務額度達到2兆元。

在近日14屆全國人大三次會議舉行新聞發布會上，大會發言人婁勤儉在回答記者提問時表示，2025年2兆元置換債券發行相關工作已經啟動，有效防範化解了地方政府債務風險，有力保障了地方財政平穩運行。

報導指出，從前兩個月地方政府債券發行區域看，江蘇目前發債規模最大，超2000億元；廣東、湖北、北京、四川等省市發債規模居前，均超千億。江蘇、廣東往年也是發債大省。

地方政府債券中，新增專項債一直備受關注。中國國務院總理李強5日發布政府工作報告時指出，擬安排地方政府專項債券4.4兆元，比上年增加5000億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等。

根據企業預警通數據，今年前兩個月全國發行的新增專項債約0.6兆元。這筆資金中的32.84%都投向市政和產業園基礎設施。報導指出，值得注意的是，今年廣東已經發行專項債券用於收購閒置存量土地，北京發行了土地儲備專項債券。

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專家認為，此舉既可以減少閒置土地，又有利於緩解地方政府和房地產企業的流動性和債務壓力。而專項債未來用作收購存量商品房，可以消化存量商品房，促進房地產市場的供需平衡。

除此之外，按照此前中國財政部發布的訊息，2025年的4.4兆元新增專項債額度中，8000億元將用於化債。（編輯：廖文綺/呂佳蓉）1140307