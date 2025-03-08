中國對加拿大豬肉及豌豆等商品 加徵最多100%關稅

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（中央社台北8日電）據中國財政部網站，中國自20日起對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅，包括對豌豆等加徵100%關稅，及對水產品及豬肉加徵25%關稅，此舉是反制加拿大去年對中國電動車及鋼鋁加關稅。

中國財政部網站今天發布，中國國務院關稅稅則委員會關於對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅的公告。

公告指出，加拿大2024年10月1日起對從中國進口的電動汽車加徵100%關稅，及自2024年10月22日起對從中國進口的鋼鐵和鋁產品加徵25%關稅，加方措施嚴重違反世界貿易組織規則，是典型的保護主義做法，構成對中方的歧視性措施，嚴重損害中方的合法權益。

公告表示，根據中國關稅法、中國海關法、中國對外貿易法等法律法規和國際法基本原則，經中國國務院批准，自2025年3月20日起對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅。

措施包括對菜子油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；對水產品、豬肉加徵25%關稅。公告說明，是在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

中國商務部今天公布，根據中國對外貿易法規定，2024年9月26日商務部曾發出公告，表示決定就加拿大對從中國進口電動車和鋼鋁產品加徵關稅的措施進行反歧視調查。

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調查機關認定，加拿大相關被調查措施構成中國對外貿易法第7條「在貿易方面對中國採取的歧視性的禁止、限制或者其他類似措施」，相關措施影響了正常貿易秩序，對中國造成嚴重負面影響。

公告表示，會對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140308