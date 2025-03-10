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刺激政策下中國CPI仍由正轉負 通縮陰霾難以散去

2025/3/10 16:21
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（中央社記者吳柏緯台北10日電）中國今年2月的消費者物價指數年減0.7%，是自2024年2月以來首次由正轉負，顯示通貨緊縮的陰霾仍難以散去。凸顯中國在國際貿易緊張情勢加劇之際，刺激內需仍是一大挑戰。

中國國家統計局10日公布今年2月的消費者物價指數（CPI），年減0.7%；2月的生產者物價指數（PPI），年減2.2%。其中CPI結束了一年以來的漲勢，年減幅度更是超過之前市場預測的年減0.5%。

華爾街日報報導，這個疲弱的數據顯示，即便中國近期持續端出刺激經濟的措施，但要說服一般民眾消費，政策決策者仍有許多工作要做，「這是一項艱難任務，但對面對關稅衝擊的中國，保持經濟繼續成長是相當重要的」。

中國國務院總理李強在今年的全國人大會議中發布政府工作報告，將今年的經濟成長目標訂在「5%左右」。為了實現這個目標，他承諾將擴大政府的舉債規模，促進中國國內消費。

此時的中國政府正在為美國可能發起的更多貿易攻勢而做準備。為了展現信心，中國財政部長藍佛安上週更表示，為因應內外部可能出現的不確定因素，中央財政仍預留了充足的儲備工具和政策空間，並且暗示，如果經濟成長偏離預期，將發布更多刺激措施。

市場分析師認為，隨著美國對中國加徵關稅措施在2月和3月接續生效，未來幾個月由關稅帶來的痛苦將更加強烈，中國可能「被迫」再推出新一輪寬鬆性的支持措施。

在今年的政府工作報告之中，將CPI漲幅目標調降至2%左右，是2005年以來最低，並且打破了過往默認的「3%樓地板」，此舉被解讀為中國默認通貨膨脹力道不足，通貨緊縮的陰霾仍難以散去。

報導引述經濟學家分析，儘管中國設定了一個更容易實現的經濟目標，但有鑑於持續多年的房地產市場低迷尚未觸底，這個目標可能仍難以實現。中國為提振消費而公布的初步措施令一些人失望，他們呼籲應該採取「更有力的政策措施，包括加大對養老金和醫療健康等社會福利項目的財政支出」。

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此外，有些經濟學家認為，李強在政府工作報告中承諾深化供給側改革，後續也有官員透露，相關部門正在就個別行業制定具體計畫，推動落後、低效的產能退出。

報導引述瑞士聯合私人銀行（UBP）高級亞洲經濟學家卡薩諾瓦（Carlos Casanova）在最近的一份報告中表示，「這個過程可能需要時間，因此預計，（中國）通貨緊縮的壓力，今年上半年勢必持續存在」。（編輯：邱國強）1140310

李強
中國經濟成長目標5%左右 專家：實現不易中國加強碳排控管 鋼鋁水泥業年底納入碳市場
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