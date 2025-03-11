陸發居住證 陸委會：統戰作為企圖台灣內國化

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（中央社記者李雅雯台北11日電）政府清查公務人員、公教人員持中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形，陸委會重申，政府必須應對中共「融台措施」、惡劣統戰作為，簽具結書是行政成本最低確認方式。

政府相關單位清查公務人員、公教人員持有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形，要求填寫具結書，保證未有在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證，引起基層反彈。

大陸委員會（陸委會）11日透過官方社群頁面重申，對於中共以更積極行動破壞兩岸現狀及雙方法律規定，政府須有所因應。對岸不可能配合台灣政府提供申領人資料，只有當事人知道是否違反法律規定或政策要求。

陸委會強調，政府透過簽具結書方式進行宣導、清查，這是讓全體軍公教人員表明、彰顯對於國家的忠誠義務；由當事人自行具結是經過權衡評估、對於所有機關（構）與學校行政成本最低的方式，也是對於當事人影響最小的確認方式。

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陸委會表示，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）規定，一旦取得中國大陸身分，就失去任公職資格，政府必須應對中共融台措施，加上已發現公務體系中確實有領有中國大陸身分證狀況，所以必須加以清查。

陸委會批評，中國大陸對台灣民眾製發居住證，居住證外觀與中國大陸身分證幾乎一致，這是將民眾視為中華人民共和國公民的表現，企圖將台灣「內國化」，否定中華民國主權，營造對台行使管轄權假象，這是惡劣的統戰作為，無法允許現職軍公教人員違背當前兩岸政策、配合中共統戰作為。（編輯：周慧盈）1140311