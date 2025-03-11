中國人大閉幕 強調計畫達標為「十五五」打牢基礎

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（中央社記者謝怡璇北京11日電）中國第14屆全國人民代表大會三次會議今天下午閉幕，與去年相同，未再依例舉行總理記者會。中國全國人大常委會副委員長李鴻忠表示，今年是「十四五」規劃收官之年，已完成規劃目標，為「十五五」開局打牢基礎。

今天的閉幕會通過了「關於政府工作報告的決議草案」、「全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法決定草案」、「關於2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃的決議草案」、「關於2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算的決議草案」、人大常委會工作報告與「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察署）報告。

全國人大常委會委員長趙樂際因呼吸道感染缺席，由全國人大常委會副委員長李鴻忠代為主持。

李鴻忠在講話中表示，十四屆全國人大三次會議圓滿完成各項議程。今年是「十四五」規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重。

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他強調，要在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大和20屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，認真落實本次大會部署要求，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

14屆全國人大三次會議閉幕式時長約半小時。與2024年情況相同，會後並未安排「總理記者會」。（編輯：吳柏緯）1140311

中國第14屆全國人民代表大會三次會議11日下午閉幕，時長僅約半小時。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月11日