廣西黨委書記：被緬北電信詐騙坑得苦 深受其害

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（中央社台北12日電）中國全國人大代表、廣西壯族自治區黨委書記陳剛日前直言，緬北電信詐騙把廣西「坑得比較苦，不怕家醜外揚，廣西深受其害」，並指廣西正研究用人工智慧打擊跨境電信詐騙，可能在全國率先建成人工智慧垂直反詐大模型。

據新京報「政事兒」微信公眾號11日報導，9日下午舉行的第14屆全國人大三次會議廣西代表團在駐地召開小組會議，全國人大代表、廣西壯族自治區黨委書記陳剛發言時，作出上述表示。

陳剛在談到人工智慧安全及發展時表示，現在已經出現電信詐騙集團利用人工智慧從事犯罪活動，現階段就要堅持「魔高一尺、道高一丈」，利用人工智慧來提高反電信詐騙水平，從而解決人工智慧技術進步帶來的諸多社會危害問題。

陳剛又直言，「緬北電信詐騙把我們坑得比較苦，不怕家醜外揚，廣西深受其害」。中國國內有不少年輕人抱著發財夢到電詐園區，有的是被騙去，有的是心甘情願去。這些詐騙背後是一套大數據算法，你回答什麼問題，它就給什麼回應。

陳剛表示，打擊電信詐騙花費精力巨大，成本非常高。廣西正研究用人工智慧打擊跨境電信詐騙，目前已有幾支人工智慧團隊在南寧展開研究，有可能在全國率先建成人工智慧垂直反詐大模型。

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陳剛表示，預計大模型推出後，可以大幅提高案件偵破效率，極大壓縮這類犯罪空間。

陳剛又表示，人工智慧安全不僅僅是法律問題，還涉及隱私保護、倫理等，需要多方面探索，建議最高法、最高檢可以安排一些地方先行先試，條件成熟了再推動上升為法律。廣西願意在推動人工智慧安全領域做改革試點。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140312