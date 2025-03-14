中國學者：美國對中國加徵關稅影響不大

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（中央社記者謝怡璇北京14日電）中國國家發展改革委宏觀經濟研究院副院長郭春麗今天在中國記協舉辦的新聞茶座上表示，中國去年前11個月進出口貿易總額中，美國占比已下降至11.2%，美對中加徵關稅影響不大，中國未來還將積極擴大對東協、歐盟等地貿易。

中國「中華全國新聞工作者協會」（中國記協）今天舉辦新聞茶座，主題為「高質量發展引領經濟新航程」，邀請國家發展改革委宏觀經濟研究院副院長、經濟研究所所長郭春麗回應媒體提問，作上述表示。

郭春麗表示，美國對中國產品加徵關稅，中國也已推出反制措施，對中國經濟的影響不大，強調中國的財政政策留有空間和餘地，可以應對外部環境的衝擊的和打壓。

郭春麗認為，自美國總統川普第一次的任期後，中美已多次互徵關稅，中國從那時已降低對美國貿易的依賴程度，去年前11個月的進出口貿易總額中，美國所占比重已下降至11.2%，創下中國加入世界貿易組織（WTO）以來的最低紀錄，未來將進一步推動出口多元化措施，積極擴大對東協、歐盟等地貿易。

郭春麗從創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展5方面闡述中國去年經濟的發展態勢。她表示，今年中國的經濟政策著力點，會轉向「惠民生、促消費」，以消費升級引領產業轉型升級，且固定投資保持良好增長等，隨著中國擴大消費的政策加碼，相信今年居民消費將明顯回升。

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郭春麗指出，去年下調存量房貸款利率，有利提升居民消費能力；而受提振資本市場和房地產的政策支持下，股市及房市已明顯回升，有利穩定資產價格。

郭春麗提到，中央政府發行超長期特別國債、地方政府發行專項債券等，國家層面用於基礎設施投資的資金總規模達到人民幣5兆元以上，目前計畫儲備及資金來源較充足，再加上去年頒布一系列增量政策，支持地方化債，將有效減輕地方政府的債務壓力，地方政府基建投資能力也會增加。（編輯：呂佳蓉）1140314