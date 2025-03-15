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中國軍工系再有高官出事 合肥市委書記被免職

2025/3/15 12:02
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（中央社台北15日電）中共安徽省委常委、合肥市委書記張紅文在「失蹤」數月後據報已被免職。張紅文是近期屢傳「出事」的中國軍工系統出身的高官之一。

陸媒澎湃新聞昨天引述權威管道披露，張紅文已不再擔任安徽省委常委、合肥市委書記。香港明報、星島日報今天報導，張紅文去年12月10日主持召開市委常委會會議後，已有3個月未露面。

50歲的張紅文曾長期任職中國航天系統，曾任中國航天科工集團三院院長、黨委副書記、總研究師，中國航天科工集團副總經理等職；2020年任安徽省副省長，去年3月主政省會合肥。

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中國軍工系近年刮起反腐風暴，中共中紀委、中國國家監委官網稍早前通報，中國兵器裝備集團有限公司黨組成員、副總經理劉衛東「涉嫌嚴重違紀違法」正接受紀律審查和監察調查。

在此之前，港媒透露中國核工業集團黨組書記、董事長余劍鋒缺席年初在北京召開的反腐工作會議；另外，中國航空工業集團官網撤下副總經理、有「殲20之父」之稱的楊偉等人的簡歷訊息，引發外界高度關注。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140315

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