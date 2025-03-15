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貿易戰陰霾籠罩 中國前2月FDI大減20.4%

2025/3/15 12:31
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（中央社台北15日電）中美貿易戰陰霾下，中國商務部公布，今年首兩月實際使用外資（FDI）金額為人民幣1712.1億元（約新台幣7790億元），年減高達20.4%。

中國商務部官網14日公布數據顯示，今年1至2月，全國新設立外商投資企業7574家，年增5.8%；實際使用外資金額1712.1億元，年減20.4%。

從行業看，製造業實際使用外資478.2億元，服務業實際使用外資1204.9億元，高技術產業實際使用外資524.9億元人民幣，其中電子商務服務業、生物藥品製造業、智慧消費設備製造業實際使用外資分別增長33.5%、22.9%和40.7%。

從來源地看，英國、德國、韓國實際對中國投資分別增長87.9%、54.7%、45.2%（含透過自由港投資數據）。

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美國總統川普上任後，已於2月4日對中國進口商品全面加徵10%關稅，3月4日又對中國進口商品再加徵10%關稅，中國陷入貿易戰陰霾。

為應對關稅、留住外資，中國商務部、國家發改委稍早對外公布「2025年穩外資行動方案」，推出擴大電信、醫療、教育等領域開放試點等20條具體措施。中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，受到地緣政治等因素影響，部分企業已將新增投資分散到其他國家。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140315

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