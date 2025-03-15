中國45歲提前退休成絕響 前高管慶幸趕上政策變化

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（中央社記者張淑伶上海15日電）中國今年元旦起實施延遲退休，同時關閉「提前退休」申請，未來不可能再有45歲就退休的人。一名前網路大公司主管細數近年媒體部門的巨變，自己從領高薪到罹患重病、想方設法提前退休的歷程。

45歲的前大型網路公司中層主管徐春柳不久前發了一則影音，說自己「成了第一批提前退休的80後（1980年代出生者），同時也是最後一批提前退休的人」，獲得了網友過萬按讚。目前他的月退休金是人民幣5821.45元（約新台幣2萬6200元），但曾經的月薪是其退休金的10倍不止。

鳳凰網13日刊發報導，去年10月中國人社部和財政部公布「企業職工基本養老保險病殘津貼暫行辦法」，明確規定2025年1月1日開始，各地區企業員工因病提前退休和退職政策停止執行，此後就沒有提前退休，只能辦理「病殘津貼」。

報導說，即使在過去，要辦理提前退休也並不容易：最重要的是必須繳納15年以上社會保險。徐春柳約在2000年左右開始工作，但當時不少公司都漏繳員工社保。如今為了趕在「辦理提前退休」截止日期前，重新追繳前工作單位的社保，他過了驚心動魄的一年。

他說，2015年之後，中國媒體行業開啟「地獄級難度」的轉型時期，面臨的是生產原創內容的大環境每況愈下、影響力萎縮，廣告收入相應收縮。傳統媒體式微，他也從傳統媒體跳槽到了網路大公司。

他說，過去是人在決定內容，但在網路公司，內容的主導權越來越讓渡給算法和資本，原來的部門負責人是紙媒的傳統媒體人，「後來換成了內容運營，再後來變成產品經理，最後換成了搞技術的人」，整個內容部門的重要性一直在降級。

而壓力一直都在。這些大公司雖然不明說按比例淘汰，但員工考核成績如果是最後的10%，基本上不會續約。

在徐春柳職業生涯的最後5年，換了14任直屬上司，他的下屬則被裁到只剩3名處於孕期和哺乳期的女職員。

2021年，在他工作第8年，合約面臨續約的時間節點，他查出罹患重大疾病，需要手術。原本意氣風發的他，第一次開始萌生退意。

他說，作為一個又老又貴的員工，「非常自覺地向公司隱瞞了自己的重疾」，為了隱瞞病情只敢請事假，手術後7天就回到了工作崗位。

儘管他拿到了最好的考核，但公司為了「降本增效」，其所在部門都成為被優化的對象。

他說，事實證明走了以後的同事們半年都找不到工作，「出去應聘還出現過曾經的總監跟下屬去搶同一個工作崗位的情況」。

後來，徐春柳轉換到另一家大公司，但一年內又經歷了3名上司更換，聽到這些新主管給他安排任務、更換新的考核指標，他終於意識到自己不願意承受壓力了。由於入職時隱瞞了重疾，如果這時候突然說自己的疾病有違約之嫌，所以只能直接離職，再去社區辦理因病提前退休。

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徐春柳說自己工作了22年，但一查發現過去有兩家公司沒有為他保社保，於是開始找他們補繳，但其中一家公司並不順利，因為該報社近年的收益也不好；最後還動用勞動仲裁，終於順利辦理了提前退休。

回首整個工作歷程和最後一年追繳社保的經驗，他說，「很難想像2025年1月1日『提前退休』已經被取消時，如果還沒有走完辦事流程，只能領病殘補貼的我會有多鬱悶。」（編輯：廖文綺）1140315