中共發布提振消費行動方案 宣示全方位擴大內需

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（中央社台北16日電）中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳今天發布「提振消費專項行動方案」，宣示「全方位擴大國內需求」，內含8大項共30細項。其中包括要促進薪資性收入合理成長、多措並舉穩住股市、持續用力推動房市止跌回穩、嚴格落實帶薪年休假制度等。

央視新聞報導，這項方案首先指出，為大力提振消費，「全方位擴大國內需求」，「以增收減負提升消費能力，以高質量供給創造有效需求，以優化消費環境增強消費意願」，進而針對性解決「制約消費的突出矛盾問題」，因此制定這一方案。

這項「提振消費專項行動方案」內含8大項，依序為城鄉居民增收促進、消費能力保障支持、服務消費提質惠民、大宗消費更新升級、消費品質提升、消費環境改善提升、限制措施清理優化等7項行動及完善支持政策等。

在30個細項中，居首位者為「促進工資性收入合理增長」。其中包括實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃；結合形勢變化加大就業支持力度，促進重點群體就業；健全最低工資標準調整機制，科學合理提高最低工資標準等。

其次為「拓寬財產性收入管道」。首要即為「多措並舉穩住股市」，並加強「戰略性力量儲備」和「穩市機制」建設，加快打通全國社會保障基金、基本養老保險基金等中長期資金入市堵點，依法嚴厲打擊資本市場財務造假和上市公司股東違規減持等行為。

這項方案還宣示要「加大生育養育保障力度」，包括研究建立育兒補貼制度；指導有條件的地方將參加職工基本醫療保險的靈活就業人員、農民工、新就業形態人員納入生育保險。

方案並提到，要「促進生活服務消費」、「擴大文體旅遊消費」、「推動冰雪消費」、「發展入境消費」、「穩步推進服務業擴大開放」等細項。其中提到，要安全可控地提高營業性演出、體育賽事和各類大型群眾性活動的可售票數量，嚴格落實巡演項目首演地內容審核負責制，推行「一次審批、全國巡演」；並有序擴大單方面免簽國家範圍，優化完善區域性入境免簽政策。

這項方案持續提出「加大消費品以舊換新支持力度」；並在「更好滿足住房消費需求」細項中強調「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力；允許專項債券支持城市政府收購存量商品房用作保障性住房。

方案還強調「強化消費品牌引領」，其中提到要促進動漫、遊戲、電競及其周邊衍生品等消費，開拓國貨「潮品」國內外增量市場，鼓勵國內外優質商品和服務品牌開設首店、舉辦首發首秀首展；並要組織開展「購在中國」系列活動，打造中國消費名品。

這項方案並提出「保障休息休假權益」，包括嚴格落實帶薪年休假制度，將「帶薪年休假」執行情況作為工會維護職工權益的重要內容。地方黨委組織部門、人力資源社會保障部門要加強對各單位休假制度執行情況的常態化監督，將「帶薪年休假」落實情況作為重點監督內容。

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方案還重申「持續優化營商環境」，包括深入清理整治各類市場准入壁壘，營造「穩定、公平、透明、可預期」的市場環境；並以跨部門聯合方式提升監管抽查效率，對大眾消費場所「無事不擾」。

這項方案最後強調，中國各地區、各部門要把「提振消費」擺到更加突出位置，按職責分工確實履行責任，加強協同聯動，完善工作機制，因地制宜探索務實舉措，加快形成工作合力，穩定市場預期，紮實推動提振消費各項政策措施更快、更好落地見效。（編輯：邱國強）1140316