加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市比特犬2度跳車窗咬人 飼主將挨罰不排除沒入
首頁 / 兩岸

疑關稅戰遭反制 1千餘家美國肉商輸中資格失效

2025/3/17 16:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）路透社今天報導，中國海關總署官網顯示，2020年根據美中第一階段貿易協議，取得肉品輸中註冊資格的美國肉品工廠中，有1000多家工廠的資格在16日失效，恐將衝擊美國肉品對中國的出口。

中國海關總署官網顯示，美國各地的豬肉、牛肉和禽肉加工廠，包括泰森食品（Tyson Foods Inc.）、史密斯菲爾德（Smithfield Foods Inc.）和嘉吉（Cargill）等大型生產商的註冊狀態，16日已由「有效」變成「失效」。

報導指出，這些美國肉品工廠的產品輸中資格都是在5年前根據美中第一階段貿易協議而獲得批准。中國政府要求，外國食品出口商必須在中國海關註冊，產品才能在中國銷售。

這項報導提到，這次輸中資格失效的美國肉品廠約占總數的2/3，恐對美國肉品進入中國市場造成限制，並損及價值約50億美元的貿易，這對美國農民而言又將是一項打擊。中國本月初已針對約210億美元的美國農產品加徵報復性關稅。

美國農業部表示，中國迄未回應美方關於續簽肉品工廠註冊資格的多次請求，可能違反美中第一階段貿易協議。根據這項協議，中國有義務在收到美國農業部通知後的20天內，更新批准的工廠名單。

google news透過 Google News追蹤中央社

報導提到，約84家美國肉品工廠的註冊資格已在今年2月間失效。儘管這些工廠的貨物目前仍在進入中國，但業界人士目前不確定，中國能允許這一情況持續多久。

根據報導，2024年美國是中國第3大肉品供應國，僅次於巴西和阿根廷，進口量為59萬噸，占中國肉品進口總量的9%。（編輯：邱國強/周慧盈）1140317

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：