加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
代理孕母行不行？爭議30年未解 看懂正反論述、各國現況
首頁 / 兩岸

回應G7外長聲明 北京：已向有關國家提交涉

2025/3/17 18:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）G7外長日前發表聯合聲明強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方透過武力或脅迫改變現狀的企圖。中國外交部今天對此表示強烈不滿、堅決反對，並稱已向有關國家提出嚴正交涉。

綜合北京日報網等陸媒報導，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應媒體提問時作了上述表態。

毛寧表示，「七國集團外長會聯合聲明及有關宣言罔顧事實，顛倒黑白，污蔑抹黑中國，干涉中國內政。中方強烈不滿，堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉」。

七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稍早前在加拿大魁北克省查爾瓦克斯（Charlevoix）會面，並於14日針對烏克蘭、中東、印太地區等地區情勢及議題發表聯合聲明。

google news透過 Google News追蹤中央社

值得注意的是，2024年11月發布的G7外長聯合聲明提到對台政策時寫道，「G7會員國對台灣的基本立場沒有改變，包括已表明的一個中國政策」。但是這份最新聲明卻未提到「一個中國」政策。

聲明並且對於中國軍力發展、持續而且快速成長的核武庫表達擔憂，還對中國非市場政策及作法表達關切，認為這些措施導致有害的產能過剩及市場扭曲。（編輯：周慧盈/邱國強）1140317

毛寧
中國外交部稱台灣沒有總統 外交部斥誤導國際視聽中俄伊就伊朗核問題會晤 北京：為對話談判創條件
卡拉斯
北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令G7外長聲明對中強硬 盧比歐指北京未盡責任
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：