中國求職者搶捧鐵飯碗 530萬人爭16萬地方公職

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（中央社台北18日電）中國經濟不振、青年失業率高，考公務員成了不少人求職的「首選」。近期中國最大規模的地方公務員考試（省考）剛落幕，共有23個省市提供約16.6萬個職缺，卻吸引超過530萬名考生搶捧鐵飯碗。

綜合第一財經、界面新聞、中國青年報報導，河南、湖北、湖南、廣東、陝西等23省市於15日舉行地方公務員考試（省考）。據中國公職教育學習企業華圖教育的統計，今年這23個省市共計畫招募16.6萬人，整體較去年增加1萬2867人，擴招增幅超過8%。

在經濟不振、失業率高，公務員成了不少中國求職者的理想工作，這一趨勢反映在報考人數。據統計，這23省的總報名總人數超過530萬，實際應考人數超過400萬，其中多個省的報名人數創下新高。像河南的報名人數超過70萬、廣東的報考人數預估也達70萬、陝西報名人數接近35萬，甚至減招的江西報名人數也比去年增加了近2萬人。

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報導引述華圖教育執行長鄭文照分析，今年擴大招考的除了經濟社會發展需求、加強基層治理外，也是為了應對就業壓力。目前就業形勢較為嚴峻，公務員招考人數增加，可以一定程度上緩解就業壓力，為大學畢業生和社會待業人員提供更多的就業選擇。

鄭文照認為，無論省考還是國考，未來的競爭都會更加激烈。特別是在中國當前的就業環境下，越來越多考生傾向穩定的工作，導致公務員考試的競爭加劇。此外，父母對子女考公仍抱有期望，以及部分地區就業機會少等因素，也加強進入體制內工作的意願。（編輯：吳柏緯/邱國強）1140318