再有民眾在陸被拘留 陸委會：尊重家屬不多說明

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（中央社記者李雅雯台北18日電）陸委會今天表示，有一對父子在中國大陸被拘留，經由在陸台商了解，確認兩人狀況平安，顧及家屬意願，不便對外說明細節。

據傳有一對台商父子在中國大陸武漢被拘留，家人近日向政府相關單位求助。

大陸委員會（陸委會）18日透過書面表示，關於該對父子2人在陸遭拘留一案，政府皆有掌握，海峽交流基金會（海基會）委由在陸台商協助探詢2人狀況，確認尚屬平安；為了顧及家屬意願，暫不便對外說明細節。

海基會18日回應，海基會接獲陸委會、民意代表轉來民眾失聯求助案件，經過聯繫了解後，在武漢確實有一對台商父子遭拘留，將與家屬保持聯繫，視情況提供必要協助。

海基會表示，再次呼籲中國大陸對於台灣人民由於案件被限制人身自由的狀況，應該經由兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議即時通報。

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民眾赴陸失聯、被留置、被盤查或關押案例發生多起。

陸委會副主委梁文傑13日於例行記者會上表示，去年元旦迄今，赴陸失聯、遭留置、盤查或關押者合計71人，包括失聯6人、被關押52人、被盤查13人，實際黑數狀況恐更嚴重，持續追蹤相關案件中，由於個案涉及隱私，不便對外說明。（編輯：吳柏緯）1140318