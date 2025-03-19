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中國前科研人員對外兜售涉密資料 涉間諜罪判死刑

2025/3/19 15:15
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（中央社台北19日電）中國國家安全部今天表示，一名曾在科研單位工作的劉姓助理工程師，主動向境外間諜情報機構兜售國家涉密資料，最後因觸犯間諜罪、非法提供國家秘密罪被判處死刑。

中國國安部微信公眾號今天發布文章指出，劉某原是中國某科研院所助理工程師，疑因自認遭受不公平待遇沒有得到重用和提拔，對單位懷恨在心，選擇離職，且離職前私自拷貝、留存了經手的大量涉密資料。

此後劉某進入某投資機構工作，借用父母、親友名義設立多個帳戶炒股，甚至為了追求高收益率，多次向親友借錢，利用信用卡非法套現等方式投資高風險金融產品。最後在投資失敗、債台高築的情況下，「萌生了投敵叛國、倒賣情報的邪念」。

中國國安部表示，劉某將交易目標鎖定為某境外間諜情報機關並主動投靠，與其達成初步意向後，便開始執行出境兜售計劃。他將涉密電子資料拆分打包、建立資料目錄，同時開通多個平台帳戶以便收取贓款；此後，他購買非實名IC卡和數張SIM卡，不斷變換通聯管道，甚至使用多個化名掩蓋身分，利用提前商定的暗號暗語與對方接觸。

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中國國安部形容，「半年時間裡，他（劉某）秘密輾轉多個國家，嚴重洩露了我國家秘密」。

中國國安部指出，劉某與境外間諜情報機關的聯絡情況，被國家安全機關偵查發現並詳細掌握，國家安全機關依法對劉某實施抓捕。通過對劉某審查，其對自己所犯罪行供認不諱。最後，劉某因犯間諜罪、非法提供國家秘密罪被依法判處死刑，剝奪政治權利終身。（編輯：廖文綺/邱國強）1140319

#中國國安部
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