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上海黃浦管制二次元商品 未成年人消費需監護人同意

2025/3/19 17:20
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（中央社台北19日電）「二次元經濟」近年在中國蓬勃發展，不少人願為自己喜歡的作品花錢，在刺激消費穩增長的要求之下，不少地方政府樂見此一情形。然而隨著產業發展，管制措施也出現。近期上海黃浦區要求未成年人購賣商品需監護人同意，引起議論。

二次元文化在中國走紅，IP（智財權）周邊商品熱賣，帶動一波「二次元經濟」，據估算市場規模可望超過人民幣5000億元（約新台幣2.2兆元）。目前由於中國國內消費需求不足，因此不少省市接連推出促銷費方案，其中也將「二次元經濟」納入其中。

在產業蓬勃發展的同時，相關的管制規範也逐漸浮出台面。近期上海黃浦區發布號稱全上海第一個關於「二次元商品的經營合規指引」，引起議論。

綜合澎湃新聞、界面新聞、香港01等媒體，黃浦區市場監管局15日發布「黃浦區二次元衍生商品和服務經營合規指引」，共7章26條，除了明訂法律依據和適用範圍，並且要求經營者須符合資格，同時強調保護智慧財產權、消費者權益與落實未成年人保護。

由於二次元的消費主體為年輕人，在這份合規指引中特別關注未成年人保護，強調經營者應確保商品和服務內容符合未成年人身心健康保護要求，避免涉及暴力、恐怖、色情等不良內容。然而，其中有關的銷售限制也引起議論。

根據這項指引，經營者不得向8歲以下的未成年人提供二次元衍生商品和服務；向8歲以上的未成年人銷售商品時，應獲得監護人的同意。然而其中並未具體規範「二次元衍生商品和服務」的範圍，是否僅限於手遊角色與商品，還是包含兒童喜歡看的動畫。

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此外，也有人提及，10多歲的初中（國中）、高中青少年也是購買二次元商品的主力客群之一，若沒有更具體的說明，也可能會讓店家、消費者不知所措。

這份指引中也針對時下常見的「二次元快閃店」進一步規範，明定經營者和場地出租方的責任，以及消費者的合法權益受到損害，可以向經營者要求賠償；針對預售商品，鼓勵經營者開發可供消費者查詢服務及商品狀態的線上平台，若無法依約提供服務及商品，應依消費者要求履行約定或退回預收款。（編輯：吳柏緯/邱國強）1140319

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