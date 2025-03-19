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中歐再增貿易摩擦 歐盟對中國己二酸反傾銷調查

2025/3/19 18:53
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（中央社台北19日電）中國與美國、歐盟貿易關係均陷入緊張之際，中國貿易救濟信息網今天公布，歐盟委員會已於14日公告，應歐盟企業申請，歐盟將對原產於中國的己二酸發起反傾銷調查，預定7個月內作出初步裁決，最長不超過8個月。

隸屬中國商務部的中國貿易救濟信息網指出，這項反傾銷調查申請是在今年1月28日，由德國Lanxess Deutschland GmbH和義大利Radici Chimica S.p.A等兩家企業提出，這兩家都是歐洲的大型化工企業。

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根據公告，本案傾銷調查期為2024年1月1日至2024年12月31日，損害調查期為2021年1月1日至傾銷調查期結束。而調查預計將於7個月內作出初步裁決，最長不超過8個月。

己二酸（Adipic Acid）為重要的石化基礎原料之一，主要用於製造尼龍等化工領域，同時也應用於化纖等紡織領域，以及醫療領域、食品工業，例如調節飲料的酸度等。（編輯：邱國強）1140319

#中國商務部
#義大利
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