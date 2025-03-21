中國民族主義網紅司馬南被指偷稅 罰逾4000萬元

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（中央社記者張淑伶上海21日電）中國民族主義網紅司馬南被指偷稅，今天官方公布調查結果，對司馬南及其企業追繳稅費款共計人民幣926.94萬元（約新台幣4171萬）。司馬南近年陷入批評民企、在美置產等爭議，去年11月其社群帳號遭禁言。

中國的稅務稽查部門先前根據「稅收大數據」分析發現，司馬南涉嫌偷稅，對其開展立案檢查。

央視新聞報導，國家稅務總局北京市稅務局稽查局今天公布司馬南偷稅案件處理情況。

經查，司馬南在2019年至2023年期間，通過隱匿收入、虛假申報等手段，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計462.43萬元。此外，其實控企業北京某影視策劃中心通過虛列成本費用，違規享受小微企業優惠政策等方式，少繳企業所得稅75.32萬元。根據法律法規，對司馬南及其實控企業追繳稅費款，加收滯納金、罰款共計926.94萬元，已全部入庫。

司馬南本名于力，1990年代因批評法輪功而聞名中國，多年來一直在輿論場活躍。截至目前，他在抖音擁有3736萬粉絲；在今日頭條擁有1644萬粉絲；在微博也擁有321萬粉絲。

司馬南被許多人視為極端民族主義左派的象徵，長期在受到嚴格審查的中國網路上，對西方、商人和自由派公知等目標進行憤怒攻擊，甚至有「反美鬥士」的稱號。

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2021年，他連續發布了50多則影片和文章，指責科技大廠聯想以低於其價值的價格出售國有資產，引發爭議；2022年8月，司馬南被踢爆2010年在美國加州買了一間房子，引發輿論批評。在被社群平台禁言之前，他發布多則影片支持當時尚在競選的美國總統川普。

去年11月，南華早報引述消息人士指出，司馬南在社群平台被禁止發文，禁言預計將持續一年，但他們拒絕說明禁令的原因。（編輯：周慧盈）1140321