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民調：港人對特區政府不滿意度飆升16%

2025/3/21 11:06
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（中央社記者張謙香港21日電）一項最新民調顯示，受訪港人對特區政府的不滿意度2月急升16%，行政長官及高層官員的評分也顯著下跌，全部不及格。

香港中文大學亞太研究所上月底至本月中訪問了711人，以了解政府及高層官員的民望。這項調查自香港主權轉移以來就持續進行。

據公布，在特區政府表現上，只有13.5%的受訪者表示滿意，較上次調查（2024年10月）下跌10.5個百分點；表示不滿意的有43.7%，相對飆升16個百分點；回答「普通或一半半」的有41%，下跌5.4個百分點。

對於特首李家超的整體表現評分，受訪市民給了44.2分（由0分至100分，50分為合格），較去年10月的50.7分下跌了6.5分。

3位司長的評分也下跌，政務司司長陳國基的平均評分為41.7分，下跌6分；財政司司長陳茂波的平均評分為38.4分，下跌11.8分；律政司司長林定國的評分為40.6分，下跌5.8分。

對特區政府的信任度，21.8%的受訪者表示信任，但下跌7.1個百分點；表示不信任的有34.1%，上升7.2個百分點；而回答「普通或一半半」的有42.1%，微升0.6個百分點。

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此外，2月受訪港人對北京中央的信任度微升2.6個百分點至34.2%；表示不信任的有27.4%，微升1.2個百分點；回答「普通或一半半」的有34.9%，下跌4個百分點。

研究所指出，2月市民對特區政府表現的滿意度、對特首及3位司長的表現評分，以及對特區政府的信任度與去年10月相比都出現顯著差異，對北京中央的信任度則沒有明顯變化。（編輯：周慧盈）1140321

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