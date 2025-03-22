中國續對日本間苯二酚徵收反傾銷稅 實施期限5年

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（中央社記者謝怡璇北京22日電）中國自2013年起對自日本、美國進口的間苯二酚徵收反傾銷稅。中國商務部今天公告，23日起繼續對從日本進口的間苯二酚續徵反傾銷稅，實施期限為5年；對美國的反傾銷措施則於23日到期終止。

中國商務部官網今天公布再對自日本進口的間苯二酚徵收反傾銷稅。

商務部指出，應中國間苯二酚產業申請，商務部自去年3月起，對自日本進口的間苯二酚所適用的反傾銷措施進行複審調查。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自今年3月23日起，對原產於日本的進口間苯二酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。

商務部在複審裁定中指出，如果終止反傾銷措施，原產於日本的進口間苯二酚對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國間苯二酚產業造成的損害可能繼續或再度發生。

中國自2013年3月起對原產於日本和美國的進口間苯二酚徵收反傾銷稅，日本公司稅率為40.5%，美國公司稅率為30.1%，實施期限為5年。2019年繼續對美日徵收反傾銷稅，期限為5年。

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今年因為美國已停止生產間苯二酚，申請人未對自美國進口的間苯二酚提起反傾銷措施期終複審調查，對自美國進口的間苯二酚的反傾銷措施將於23日到期終止。

間苯二酚為重要的化學合成晶體與精細化工原料，主要用於生產橡膠黏合劑、染料與化妝品。（編輯：廖文綺）1140322