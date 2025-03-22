王毅見韓國外長趙兌烈 中方：堅持中韓睦鄰友好

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（中央社記者謝怡璇北京22日電）據中國外交部公布消息指出，中共中央政治局委員、外交部長王毅21日在東京會見韓國外長趙兌烈。王毅表示，無論韓國國內局勢如何變化，中方都堅持中韓睦鄰友好，並指要加快推進自貿協定第二階段談判，早日達成共識。

據中國外交部公布消息指出，王毅21日在東京會見共同出席第11次中日韓外長會的韓國外長趙兌烈。

王毅說，中方對韓政策保持穩定性，無論韓國國內局勢如何變化，中方都始終堅持中韓睦鄰友好。希望韓方堅守建交初心，奉行積極友好的對中政策，與中方一道，推動中韓戰略合作夥伴關係朝著正確方向發展，為地區和世界和平繁榮作出各自貢獻。

王毅說：「中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的夥伴，應當常來常往，越走越近。今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年，也是韓國光復80週年，具有特殊重要意義」。

王毅介紹，今明兩年韓方將與中方接力舉辦亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議，雙方要落實好兩國領導人共識，相互支持彼此成功辦會；今年也是中韓自貿協定生效10週年，雙方要加快推進自貿協定第二階段談判，爭取早日達成一致。

王毅稱，中國、韓國都是自由貿易的受益者和維護者，面對單邊主義逆流和霸道霸凌行徑，雙方要共同抵制「小院高牆」，反對「脫鉤斷鏈」，維護全球供應鏈產業鏈穩定暢通。

據中方消息，趙兌烈提到，當前國際形勢動盪不定，韓方願與中方加強溝通協調，共同維護地區和平穩定。

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據中國外交部，趙兌烈表示，韓方高度重視韓中合作，願以舉辦亞太經濟合作會議領導人非正式會議等為契機，加強雙方高層往來合作，並拓展地方、議會、青年、文化等各領域交往，增進兩國國民友好感情。

雙方還就中日韓合作、朝鮮半島局勢等共同關心的問題交換意見。（編輯：陳鎧妤）1140322